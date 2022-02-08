Тренер Ковбаснюка: Маленькими кроками ми будемо впевнено йти до своєї мети

Український гірськолижник Іван Ковбаснюк не уникнув деяких помилок під час виступу у супергіганті на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022.

Про це заявив тренер українця Тимофій Єршов.

"Емоції переповнюють, що на Олімпійських іграх вдалося доїхати до кінця і подолати дистанцію. Іван молодчинка, зумів зібратися. Як тренер, я задоволений.

Такий гарний показник - це командна робота. Ми всі, і спортсмен, і тренер, і сервісмен, намагаємося покращити щоразу наші результати. Робимо висновки після кожних змагань.

Новоспеченому чемпіонові наш спортсмен поступився 5,62 секунди, тоді як в сезоні це було стабільно 7-8 секунд. Ми вже переглянули запис виступу, обговорили його з Іваном. Він не уникнув деяких помилок, тож має можливість ще покращувати свої виступи. Хотілося б якогось більшого стрибка в результатах. Але маленькими кроками ми будемо впевнено йти до своєї мети. Ми ще не реалізували весь потенціал", - розповів Єршов.