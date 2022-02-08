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Натан Чен встановив світовий рекорд у короткій програмі на Олімпіаді

Сьогодні 10:03 184 0
Американець набрав 113,97 бала за свій прокат
Натан Чен встановив світовий рекорд у короткій програмі на Олімпіаді
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Американський фігурист Натан Чен встановив новий світовий рекорд у короткій програмі, набравши 113,97 бала за свій прокат.

Американський фігурист стрибнув четверний фліп, потрійний аксель і каскад четверний лутц + потрійний тулуп.

Попередній рекорд належав японцю Юдзуру Ханю: на Чемпіонаті чотирьох континентів із фігурного катання у 2020 році він набрав 111,82 бала.

Довільна програма у чоловіків відбудеться 10 лютого, початок о 4.30.

Нагадаємо, за підсумками короткої програми українець Іван Шмуратко набрав 78,11 бала та кваліфікувався до довільної програми.

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