Натан Чен встановив світовий рекорд у короткій програмі на Олімпіаді

Джерело - Чемпіон.
Американський фігурист Натан Чен встановив новий світовий рекорд у короткій програмі, набравши 113,97 бала за свій прокат.
Американський фігурист стрибнув четверний фліп, потрійний аксель і каскад четверний лутц + потрійний тулуп.
Попередній рекорд належав японцю Юдзуру Ханю: на Чемпіонаті чотирьох континентів із фігурного катання у 2020 році він набрав 111,82 бала.
Довільна програма у чоловіків відбудеться 10 лютого, початок о 4.30.
Нагадаємо, за підсумками короткої програми українець Іван Шмуратко набрав 78,11 бала та кваліфікувався до довільної програми.