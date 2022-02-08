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Шмуратко: Гордий представляти Україну на Олімпіаді у Пекіні

Сьогодні 13:33 137 0
Українець поділився емоціями від виступу у короткій програмі
Шмуратко: Гордий представляти Україну на Олімпіаді у Пекіні
#Олімпіада-2022, #Іван Шмуратко

Джерело - sport-express.ru.

Фігурист Іван Шмуратко задоволений своїм виступом у короткій програмі на Олімпіаді у Пекіні.

Про це заявив українець.

"Був радий кататись, на ізоляції цього не зробити. Кататися на Олімпіаді - це найкраще почуття на світі, дуже гордий, що я тут і представляю свою країну. Чекаю на виступи в довільній.

На ізоляції все є, крім фігурного катання, а воно найголовніше на Олімпіаді. Почувався не дуже добре, думав: "Я маю бути там, на льоду". Коли повернувся з ізоляції, почуття були ще більш всеосяжні, ніж колись приїхав сюди. Дуже щасливий, хочу добре відпочити та продовжувати виконувати свої програми. Дуже хочу виступити у довільній програмі, це дуже важливо для мене.

Різниця з юнацькою Олімпіадою величезна. Там я був просто молодим хлопцем, який приїхав і Вау. Це був мій перший виступ світового класу. Я був гордий, тому що пройшов шлях з перших кроків на льоду, перших виступів будинку до юнацької Олімпіади, і це було круто.

А згодом ми змогли пробитися сюди. Багато хто казав мені, що може вийти поганий результат, а може, хороший. Але головне, щоб я насолоджувався досвідом. Дехто таке жодного разу в житті не зможе відчути", - зазначив Шмуратко.

За підсумками короткої програми Шмуратко набрав 78,11 бала та кваліфікувався до довільної програми.

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