Хокеїстка збірної Росії заразилася коронавірусом

У збірній ОКР три хокеїсти хворіють на коронавірус

Нападниця жіночої збірної ОКР Поліна Болгарєва заразилася коронавірусом на Олімпіаді-2022.

Про це заявив головний тренер команди Євген Бобаріко.

"Всі були свідками, як ми вчора грали з Канадою в масках та зняли їх після другого періоду, коли отримали результати тестів на коронавірус. Усі вони були негативними. Приїхали до олімпійського села після матчу з Канадою та дізналися, що у Поліни позитивний результат тесту на коронавірус. Не знаю як це відбувається. Її ранковий тест, який спочатку дав негативний результат, раптом виявився позитивним", - сказав Бобаріко.

У поточному розіграші Олімпіади-2022 у Пекіні хокеїстка провела три матчі та закинула три шайби.

Це вже третій позитивний тест у збірній ОКР. Раніше позитивні тести на COVID-19 отримали Вікторія Кулешова та Ангеліна Гончаренко (повторний).

8 лютого збірна ОКР проведе заключний матч групового турніру Олімпіади у Пекіні та зіграє з командою Фінляндії.