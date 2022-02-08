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Український фігурист відмовився говорити з журналістом про війну з Росією

Сьогодні 08:18 389 0
Українець заявив, що готовий говорити лише про фігурне катання
Український фігурист відмовився говорити з журналістом про війну з Росією
#Олімпіада-2022, #Іван Шмуратко

Джерело - Чемпіон.

Фігурист Іван Шмуратко відмовився говорити з американськими журналістами про ситуацію в Україні, на яку погрожує напасти Росія.

Про це повідомляє Чемпіонат.

Американська спортивна преса на Олімпійських іграх дуже цікавиться подіями в Україні та можливою повномасштабною війною з Росією.

Журналісти ставлять подібні запитання нашим спортсменам. Але відповіді не отримують. Цього разу кореспондентка Sports Illustrated запитала фігуриста Івана Шмуратка, чи переживає він про ситуацію на батьківщині.

"Вибачте, або питання про фігурне катання, або я пішов відпочивати", - заявив Шмуратко.

Раніше Шмуратко кваліфікувався до довільної програми на Олімпіаді-2022.

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