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Абраменко: Тести на коронавірус - це легкий спосіб усім маніпулювати

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Абраменко: Тести на коронавірус - це легкий спосіб усім маніпулювати
#Олександр Абраменко, #Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон Пхенчханя-2018 з фристайлу Олександр Абраменко з осторогою відноситься до тестів на коронавірус на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022.

Про це заявив сам українець.

"З приводу номерів досить комфортно. У Кореї (на Олімпіаді в Пхьончхані) були якісь лабіринти - начебто ти й сам живеш, але в блоці через тебе проходять інші люди. А тут усе чітко, як у готелі.

По їжі все стандартно. Їдальня досить велика, щоб умістити всіх спортсменів разово. Різноманітність їжі, питань немає. Що хочеш - вегетаріанське, м'ясо, будь-яка примха. Воно не змінюється, звичайно, але є можливість сьогодні поїсти одне, завтра щось інше.

Щодня здаємо тести - мало того, що вони можуть бути помилковими. На мою думку, це легкий спосіб маніпулювати всім. Якщо не помиляюся, після першого позитивного тесту ти можеш скласти повторний. Якщо він підтвердить COVID-19, то тебе ізолюють.

Ти не можеш виходити нікуди, на карантині сидиш. Щодня здаєш, доки двічі поспіль не здаси негативний. Тобто із цим жорстко. Я чув, що є випадки, коли взагалі жодних симптомів - вірус є, а ти нічого не відчуваєш, але мусиш сидіти та не тренуватися. Я чув про розмови, щоб опускати таких спортсменів. А погодилися на таке чи ні, я не знаю", - зазначив Абраменко.

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Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

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