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Маєр завоював золоту медаль у супергіганті, Ковбаснюк став 32-им

Сьогодні 07:18 145 0
Українець фінішував з результатом 1:25.56
Маєр завоював золоту медаль у супергіганті, Ковбаснюк став 32-им
#Олімпіада-2022, #Іван Ковбаснюк

Джерело - Чемпіон.

Австрієць Маттіас Маєр виграв змагання у супергіганті на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022.

Маєр виграє золото вже на третій Олімпіаді поспіль. На попередніх Іграх у Пхенчхані він також переміг у супергіганті. Вчора Маєр завоював бронзу у швидкісному спуску.

Срібним призером став Раян Кохран-Зігль (США), бронзовим - Александер Омодт Кільде (Норвегія).

Українець Іван Ковбаснюк з результатом 1:25.56 посів 32-е місце.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Гірськолижний спорт
Супергігант
Чоловіки
8 лютого
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