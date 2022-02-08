Маєр завоював золоту медаль у супергіганті, Ковбаснюк став 32-им

Джерело - Чемпіон.
Австрієць Маттіас Маєр виграв змагання у супергіганті на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022.
Маєр виграє золото вже на третій Олімпіаді поспіль. На попередніх Іграх у Пхенчхані він також переміг у супергіганті. Вчора Маєр завоював бронзу у швидкісному спуску.
Срібним призером став Раян Кохран-Зігль (США), бронзовим - Александер Омодт Кільде (Норвегія).
Українець Іван Ковбаснюк з результатом 1:25.56 посів 32-е місце.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Гірськолижний спорт
Супергігант
Чоловіки
8 лютого