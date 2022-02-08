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Норвезькі лижниці повернулися додому після зараження коронавірусом

Сьогодні 06:18 103 0
Норвегія має кадрові проблеми
Норвезькі лижниці повернулися додому після зараження коронавірусом
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Норвезькі лижниці Гайді Венг та Анні Кьєрсті Калво повернулися до своєї країни.

Про це повідомляє VG. 

Раніше вони склали позитивний тест на коронавірус.

Раніше стало відомо, що вони залишили збір в Італії та вирушили на батьківщину. З часу їхнього позитивного тесту пройшло 12 днів. Щоб отримати право вирушити на Олімпіаду до Пекіна, їм потрібно здати чотири поспіль негативні тести.

Поки що немає інформації про те, чи почали вони складати нові тести. Раніше тренер збірної Норвегії Оле Мортен Іверсен заявив, що Венг має повернутися додому перед тим, як буде оцінена можливість її участі в Іграх. Калво у збірній замінила Рагніль Хага.

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