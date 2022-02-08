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Воротаря збірної Фінляндії відправили на самоізоляцію

Сьогодні 06:48 157 0
Ізольований також був пресаташе національної команди
Воротаря збірної Фінляндії відправили на самоізоляцію
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Воротар олімпійської збірної Фінляндії з хокею Юхо Олкінуора був доставлений до карантинного готелю в Пекіні.

Про це повідомляє пресслужба НОК Фінляндції.

Тест на коронавірус 31-річного голкіпера показав позитивний результат.

Ізольований також був пресаташе національної команди Петтері Хієтанен.

Раніше Олкінуора і Хієтанен перехворіли на коронавірус, але перед відльотом до Китаю їх тести показали негативні результати.

Минулого тижня через позитивний тест на ковід на карантин був поміщений нападник збірної Фінляндії Марко Анттіла.

Збірна Фінляндії проведе перший матч на олімпійському хокейному турнірі 10 лютого проти Словаччини.

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