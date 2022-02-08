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Три білоруські лижники здали позитивні тести на коронавірус

Сьогодні 05:18 150 0
У білоруській збірній виникли кадрові проблеми
Три білоруські лижники здали позитивні тести на коронавірус
#Олімпіада-2022

Джерело - noc.by.

Білоруські лижники Анастасія Кириллова, Ганна Корольова та Олександр Воронов, які мали взяти участь в Олімпійських іграх у Пекіні, склали позитивні тести на коронавірус. 

Про це повідомила директорка республіканського науково-практичного центру спорту Ірина Малеваная.

"У двох спортсменок команди з лижних перегонів під час скринінгового тестування виявлено позитивні результати на коронавірус. Крім цього, виявлено загальні зміни в аналізах крові, що характеризують наявність вірусної інфекції та клінічні симптоми катаральних явищ, що реєструються при ураженні верхніх дихальних шляхів.

У динаміці ПЛР-результати спортсменок підтверджено неодноразово. На сьогодні клінічні симптоми та зміни в аналізах крові ліквідовані.

Лижниці почуваються добре, для ухвалення рішення щодо подальшої участі в головних стартах чотириріччя необхідно здати кілька негативних ПЛР-тестів поспіль.

Далі слід заповнити спеціальні форми про стан здоров'я спортсменок, після чого оргкомітет Ігор ухвалить рішення щодо необхідності запиту додаткової інформації, після чого буде винесено рішення про участь Кирилової та Ковальової в Іграх. 

Воронов отримав три позитивні тести на COVID-19 у Пекіні та вже ізольований у спеціальний готель. Участь у змаганнях, згідно з ковід-протоколом Ігор, взяти він поки що не зможе", - сказала Малеваная. 

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