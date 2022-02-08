Чоловік Ласіцкене назвав командний турнір фігуристів нісенітницею та профанацією від МОК

Джерело - Чемпіон.
Журналіст Владас Ласіцкас, чоловік олімпійської чемпіонки у стрибках у висоту Марії Ласіцкене, негативно ставиться до командного турніру з фігурного катання на Олімпіаді-2022.
Про це заявив сам журналіст.
"Командний турнір фігуристів – звісно, профанація від МОК. Олімпійськими чемпіонами стають люди, які не найкращі у своїх видах.
Претензій до атлетів нема. Не вони цю нісенітницю включили до Ігор", - зазначив Ласіцкас.
Командный турнир фигуристов, конечно, профанация от МОК. Олимпийскими чемпионами становятся люди, которые не являются лучшими в своих видах. Претензий к атлетам нет. Не они эту чушь включили в Игры.— Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) February 7, 2022
Раніше збірна ОКР виборола золоту медаль у командному турнірі.