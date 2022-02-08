Чоловік Ласіцкене назвав командний турнір фігуристів нісенітницею та профанацією від МОК

Журналіст Владас Ласіцкас, чоловік олімпійської чемпіонки у стрибках у висоту Марії Ласіцкене, негативно ставиться до командного турніру з фігурного катання на Олімпіаді-2022.

Про це заявив сам журналіст.

"Командний турнір фігуристів – звісно, ​​профанація від МОК. Олімпійськими чемпіонами стають люди, які не найкращі у своїх видах.

Претензій до атлетів нема. Не вони цю нісенітницю включили до Ігор", - зазначив Ласіцкас.