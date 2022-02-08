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Чоловік Ласіцкене назвав командний турнір фігуристів нісенітницею та профанацією від МОК

Сьогодні 05:00 64 0
Журналіст прокоментував проведення командного турніру фігуристів на Олімпіаді-2022
Чоловік Ласіцкене назвав командний турнір фігуристів нісенітницею та профанацією від МОК
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Журналіст Владас Ласіцкас, чоловік олімпійської чемпіонки у стрибках у висоту Марії Ласіцкене, негативно ставиться до командного турніру з фігурного катання на Олімпіаді-2022.

Про це заявив сам журналіст.

"Командний турнір фігуристів – звісно, ​​профанація від МОК. Олімпійськими чемпіонами стають люди, які не найкращі у своїх видах.

Претензій до атлетів нема. Не вони цю нісенітницю включили до Ігор", - зазначив Ласіцкас.

Раніше збірна ОКР виборола золоту медаль у командному турнірі.

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