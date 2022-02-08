Головне
Пекін-2022. Розклад і результати Олімпіади на 8 лютого. LIVE
Сьогодні 12:11 2158
Абраменко: Тести на коронавірус - це легкий спосіб усім маніпулювати
Сьогодні 12:48 35
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 12:13 29814
Фійон-Має виграв індивідуальну гонку, Підручний посів 18 місце
Сьогодні 12:03 252
Українські лижники не вийшли до плей-оф спринту на Олімпіаді-2022
Сьогодні 11:19 193
Українські лижниці не подолати кваліфікацію на Олімпіаді-2022
Сьогодні 10:48 190
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 8 лютого
Сьогодні 09:18 2005
Українку не пускали на старт змагань Олімпіади-2022 через тест, який вона не здавала
Сьогодні 07:50 1030
Маєр завоював золоту медаль у супергіганті, Ковбаснюк став 32-им
Сьогодні 07:18 322
Українка Данча не вийшла до плей-оф на Олімпіаді-2022
Сьогодні 06:33 440
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар змагань

Сьогодні 12:18 103 0
Змагання триватимуть з 9 по 19 лютого
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар змагань
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Календар ігор чоловічого турніру з керлінгу у рамках XXIV зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Змагання триватимуть з 9 по 19 лютого. У змаганнях беруть участь команди десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

Груповий етап

9 лютого, середа

  • 14:05. 1-й тур. Данія - Канада
  • 14:05. 1-й тур. США - ОКР
  • 14:05. 1-й тур. Норвегія - Швейцарія
  • 14:05. 1-й тур. Китай - Швеція

10 лютого, четвер

  • 08:05. 2-й тур. США - Швеція
  • 08:05. 2-й тур. Норвегія - Канада
  • 08:05. 2-й тур. Китай - ОКР
  • 08:05. 2-й тур. Велика Британія - Італія

11 лютого, п'ятниця

  • 03:05. 3-й тур. Швейцарія - ОКР
  • 03:05. 3-й тур. Велика Британія - США
  • 03:05. 3-й тур. Швеція - Італія
  • 03:05. 3-й тур. Данія - Китай
  • 14:05. 4-й тур. ОКР - Данія
  • 14:05. 4-й тур. Велика Британія - Норвегія
  • 14:05. 4-й тур. Канада - Швейцарія

12 лютого, субота

  • 08:05. 5-й тур. Італія - Китай
  • 08:05. 5-й тур. Канада - Швеція
  • 08:05. 5-й тур. Данія - Швейцарія
  • 08:05. 5-й тур. США - Норвегія

13 лютого, неділя

  • 03:05. 6-й тур. Норвегія - Швеція
  • 03:05. 6-й тур. Китай - Велика Британія
  • 03:05. 6-й тур. США - Канада
  • 03:05. 6-й тур. Італія - ОКР
  • 14:05. 7-й тур. Велика Британія - Данія
  • 14:05. 7-й тур. Швейцарія - Італія
  • 14:05. 7-й тур. Китай - США

14 лютого, понеділок

  • 08:05. 8-й тур. Канада - Італія
  • 08:05. 8-й тур. Данія - Норвегія
  • 08:05. 8-й тур. ОКР - Швеція
  • 08:05. 8-й тур. Швейцарія - Велика Британія

15 лютого, вівторок

  • 03:05. 9-й тур. ОКР - Норвегія
  • 03:05. 9-й тур. Канада - Китай
  • 03:05. 9-й тур. Швейцарія - США
  • 03:05. 9-й тур. Швеція - Данія
  • 14:05. 10-й тур. Швеція - Велика Британія
  • 14:05. 10-й тур. Італія - США
  • 14:05. 10-й тур. Норвегія - Китай
  • 14:05. 10-й тур. ОКР - Канада

16 лютого, середа

  • 08:05. 11-й тур. Китай - Швейцарія
  • 08:05. 11-й тур. Велика Британія - ОКР
  • 08:05. 11-й тур. Італія - Данія

17 лютого, четвер

  • 03:05. 12-й тур. Данія - США
  • 03:05. 12-й тур. Швеція - Швейцарія
  • 03:05. 12-й тур. Канада - Велика Британія
  • 03:05. 12-й тур. Норвегія - Італія
  • 14:05. 1/2 фіналу
  • 14:05. 1/2 фіналу

18 лютого, п'ятниця

  • 08:05. За третє місце

19 лютого, субота

  • 08:05. Фінал

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати 4983
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 36504
Для Валі Семеренко Олімпійські ігри завершились передчасно, українка повертається в Україну Для Валі Семеренко Олімпійські ігри завершились передчасно, українка повертається в Україну 72793 15
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 25316
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 29814
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 12646
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 24824
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 15191
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 9307
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 9304 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 15722
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 2574 1