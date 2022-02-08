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Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати

Сьогодні 09:28 4781 0
Змішані пари розігрують золото Олімпійських ігор-2022 у керлінгу
Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Календар та результати ігор зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні з керлінгу у міксті.

 Змішані команди стартували ще до офіційного відкриття Олімпіади-2022 2 лютого. Закінчаться змагання з керлінгу у міксті 8 лютого.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад Олімпійських ігор

У змішаних парних змаганнях змагаються десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

Груповий етап

2 лютого, середа

  • 14:05. 1-й тур. Швеція - Велика Британія 5:9
  • 14:05. 1-й тур. Австралія - ​​США 5:6
  • 14:05. 1-й тур. Норвегія - Чехія 6:7
  • 14:05. 1-й тур. Китай - Швейцарія 7:6

3 лютого, четвер

  • 03:05. 2-й тур. Австралія - ​​Китай 5:6
  • 03:05. 2-й тур. Швеція - Чехія 7:4
  • 03:05. 2-й тур. США  - Італія 4:8
  • 03:05. 2-й тур. Велика Британія - Канада 6:4
  • 08:05. 3-й тур. Італія - Швейцарія 8:7
  • 08:05. 3-й тур. США - Норвегія 6:11
  • 14:05. 4-й тур. Норвегія - Канада 6:7
  • 14:05. 4-й тур. Швейцарія - Велика Британія 8:7
  • 14:05. 4-й тур. Китай - Швеція 6:7
  • 14:05. 4-й тур. Чехія - Австралія 8:2

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

4 лютого, п'ятниця

  • 02:35. 5-й тур. Швеція - Австралія 7:6
  • 02:35. 5-й тур. Канада - Швейцарія 7:5
  • 02:35. 5-й тур. Італія - ​​Норвегія 11:8
  • 07:35. 6-й тур. Чехія - Італія 2:10
  • 07:35. 6-й тур. Китай - Канада 6:8
  • 07:35. 6-й тур. Велика Британія - Австралія 9:8
  • 07:35. 6-й тур. Швеція - США 7:8

5 лютого, субота

  • 03:05. 7-й тур. Австралія - ​​Норвегія 4:10
  • 03:05. 7-й тур. Швейцарія - Швеція 1:6
  • 08:05. 8-й тур. Китай - США 5:7
  • 08:05. 8-й тур. Чехія - Велика Британія 3:8
  • 08:05. 8-й тур. Швеція - Канада 6:2
  • 08:05. 8-й тур. Австралія - ​​Італія 3:7
  • 14:05. 9-й тур. Велика Британія - Італія 5:7
  • 14:05. 9-й тур. Норвегія - Китай 9:6
  • 14:05. 9-й тур. Чехія - Швейцарія 3:11
  • 14:05. 9-й тур. США - Канада 2:7

6 лютого, неділя

  • 03:05. 10-й тур. США - Чехія 8:10
  • 03:05. 10-й тур. Велика Британія - Китай 6:5
  • 08:05. 11-й тур. Норвегія - Швеція 6:2
  • 08:05. 11-й тур. Австралія - ​​Швейцарія 9:6
  • 08:05. 11-й тур. Італія - Китай 8:4
  • 08:05. 11-й тур. Канада - Чехія 6:5
  • 14:05. 12-й тур. Канада - Австралія 8:10
  • 14:05. 12-й тур. Італія - ​​Швеція 12:8
  • 14:05. 12-й тур. Швейцарія - США 6:5
  • 14:05. 12-й тур. Норвегія - Велика Британія 6:2

7 лютого, понеділок

  1. 03:05. 13-й тур. Швейцарія - Норвегія 5:6
  2. 03:05. 13-й тур. Канада - Італія 7:8
  3. 03:05. 13-й тур. США - Велика Британія 4:8
  4. 03:05. 13-й тур. Чехія - Китай 8:6

Півфінали

  • 14:05. Норвегія - Велика Британія 6:5
  • 14:05. Італія - Швеція 8:1

8 лютого, вівторок

  • 02:05. Матч за 3 місце. Велика Британія - Швеція 3:9
  • 08:05. Фінал. Італія - Норвегія
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