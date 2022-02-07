Визначилися фіналісти турніру

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 7 лютого відбулися півфінальні матчі турніру з керлінгу у міксті.

Збірна Італії не мала проблем зі Швецію - 8:1. В іншому півфіналі збірна Норвегії здолала Велику Британію - 6:5.

То ж 8 лютого у фінальному матчі збірна Італії зіграє з Норвегією, а у матчі за бронзові медалі зустрінуться Швеція та Велика Британія.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Керлінг, мікст

Півфінали, 7 лютого

Норвегія - Велика Британія 6:5

Італія - Швеція 8:1

8 лютого, вівторок