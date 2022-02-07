Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 7 лютого відбулися півфінальні матчі турніру з керлінгу у міксті.
Збірна Італії не мала проблем зі Швецію - 8:1. В іншому півфіналі збірна Норвегії здолала Велику Британію - 6:5.
То ж 8 лютого у фінальному матчі збірна Італії зіграє з Норвегією, а у матчі за бронзові медалі зустрінуться Швеція та Велика Британія.
Актуально: Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг, мікст
Півфінали, 7 лютого
Норвегія - Велика Британія 6:5
Італія - Швеція 8:1
8 лютого, вівторок
- 02:05. Матч за 3 місце
- 08:05. Фінал