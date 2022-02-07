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Збірні Італії та Норвегії вийшли до фіналу олімпійського турніру у міксті

Сьогодні 16:18 219 0
Визначилися фіналісти турніру
Збірні Італії та Норвегії вийшли до фіналу олімпійського турніру у міксті
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 7 лютого відбулися півфінальні матчі турніру з керлінгу у міксті.

Збірна Італії не мала проблем зі Швецію - 8:1. В іншому півфіналі збірна Норвегії здолала Велику Британію - 6:5.

То ж 8 лютого у фінальному матчі збірна Італії зіграє з Норвегією, а у матчі за бронзові медалі зустрінуться Швеція та Велика Британія.

Актуально: Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг, мікст
Півфінали, 7 лютого

Норвегія - Велика Британія 6:5

Італія - Швеція 8:1

8 лютого, вівторок

  • 02:05. Матч за 3 місце
  • 08:05. Фінал
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