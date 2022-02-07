Китайці тріумфували у змаганнях з шорт-треку на дистанції 1000 метрів

Джерело - Чемпіон.
Китаєць Жень Цзивей виграв змагання з шорт-треку на 1000 метрів на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022.
Для Цзивея це вже друга золота медаль на Олімпіаді у Пекіні. Раніш він у складі збірної здобув золото у змішаній естафеті.
Срібну медаль завоював Веньлун Лі з Китаю, третім був Шаоан Лю (Угорщина).
Відзначимо, що фінішну стрічку першим перетнув угорець Шандор Лю, але після перегляду його результат було анульовано і перемогу віддали Жень Цзивею. На бронзову сходинку піднявся брат Шандора Шаоан.
Українці у цій дисципліні не виступали.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Шорт-трек, 1000 м
Чоловіки
7 лютого