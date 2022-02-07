Шепіленко: Мрія потрапити на Олімпійські ігри вже здійснилася

Українська гірськолижниця Анастасія Шепіленко на XXIV зимових Олімпійських іграх у гігантського слалому на медаль не розраховувала.

Про це заявила українка.

"Це велика честь представляти нашу країну. До цих змагань морально готувалася так, ніби це звичайний старт, аби легше було проїхати трасу на тому рівні, на якому я їжджу всі змагання й тренування. Є ще куди покращуватися. Розумію свій рівень у міжнародному рейтингу, тому на медалі сильно не розраховувала".

Це, звісно, мрія кожного спортсмена, але [над цим] будемо працювати далі. Будемо покращуватися наступного сезону. Одна мрія вже здійснена: потрапити на Олімпійські ігри. Це, напевно, мрія кожної маленької дитини.

Я тренувала супергігант. Зі слалом-гіганту в нас трохи мало вийшло тренувань, тому будемо налаштовуватися на супергігант, але також будемо стартувати слалом", - зазначила Шепіленко.