Українська біатлоністка Ірина Петренко, посівши 11-е місце в індивідуальній гонці на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні, показала свій максимум.

Про це заявила сама спортсменка.

"Сьогодні вітер був трохи слабкіший, ніж у попередні дні, тому, в принципі, було комфортно бігти. Сезон для мене розпочався не дуже вдало. Я багато хворіла, тому на Олімпійських іграх очікувала від себе гіршого результату, ніж сьогодні. Вважаю, мабуть, на сьогодні це мій максимум.

Задоволена, що вдалося впоратися зі стрільбою. Головне було зробити те, що вмію", - зазначила Петренко.