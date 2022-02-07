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Петренко: Я очікувала від себе гіршого результату

Сьогодні 13:18 161 0
Українська біатлоністка прокоментувала свій виступ в індивідуальній гонці
Петренко: Я очікувала від себе гіршого результату
#Олімпіада-2022, #Ірина Петренко

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська біатлоністка Ірина Петренко, посівши 11-е місце в індивідуальній гонці на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні, показала свій максимум.

Про це заявила сама спортсменка.

"Сьогодні вітер був трохи слабкіший, ніж у попередні дні, тому, в принципі, було комфортно бігти.  Сезон для мене розпочався не дуже вдало. Я багато хворіла, тому на Олімпійських іграх очікувала від себе гіршого результату, ніж сьогодні. Вважаю, мабуть, на сьогодні це мій максимум.

Задоволена, що вдалося впоратися зі стрільбою. Головне було зробити те, що вмію", - зазначила Петренко.

Відзначимо, в індивідуальній гонці Ірина закрила усі 20 мішеней, "чисто" відпрацювавши на стрільбищі.

Змагання біатлоністів продовжаться вже завтра, 8 лютого, індивідуальною гонкою серед чоловіків. Початок о 10:30.

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