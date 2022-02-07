Стахів та Лисецький на тренуваннях Олімпіади-2022 фінішували неподалік ТОП-10

Джерело - Чемпіон.
Українські саночники Ігор Стахів та Андрій Лисецький у двійках серед чоловіків на тренуваннях Олімпіади-2022 фінішували за межами ТОП-10.
За підсумками третього та четвертого заїздів українці показали 13-й та 11-й результати. Час заїздів - 1:00.278 та 1:00.266.
Лідирує австрійська пара Томас Штой та Лоренц Коллер - 58.775 та 58.533.
Ще 8 лютого відбудуться два тренувальні заїзди, після чого у середу, 9 лютого, буде розіграно медалі.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Санний спорт, двійка
Чоловіки
7 лютого
Третій тренувальний заїзд
Четвертий тренувальний заїзд