Стахів та Лисецький на тренуваннях Олімпіади-2022 фінішували неподалік ТОП-10

Українці показали 13-й та 11-й результати

Джерело - Чемпіон.

Українські саночники Ігор Стахів та Андрій Лисецький у двійках серед чоловіків на тренуваннях Олімпіади-2022 фінішували за межами ТОП-10.

За підсумками третього та четвертого заїздів українці показали 13-й та 11-й результати. Час заїздів - 1:00.278 та 1:00.266.

Лідирує австрійська пара Томас Штой та Лоренц Коллер - 58.775 та 58.533.

Ще 8 лютого відбудуться два тренувальні заїзди, після чого у середу, 9 лютого, буде розіграно медалі.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Санний спорт, двійка

Чоловіки

7 лютого

Третій тренувальний заїзд

Четвертий тренувальний заїзд