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Стахів та Лисецький на тренуваннях Олімпіади-2022 фінішували неподалік ТОП-10

Сьогодні 12:48 186 0
Українці показали 13-й та 11-й результати
Стахів та Лисецький на тренуваннях Олімпіади-2022 фінішували неподалік ТОП-10
#Андрій Лисецький, #Ігор Стахів

Джерело - Чемпіон.

Українські саночники Ігор Стахів та Андрій Лисецький у двійках серед чоловіків на тренуваннях Олімпіади-2022 фінішували за межами ТОП-10. 

За підсумками третього та четвертого заїздів українці показали 13-й та 11-й результати. Час заїздів - 1:00.278 та 1:00.266.

Лідирує австрійська пара Томас Штой та Лоренц Коллер - 58.775 та 58.533.

Ще 8 лютого відбудуться два тренувальні заїзди, після чого у середу, 9 лютого, буде розіграно медалі.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Санний спорт, двійка
Чоловіки
7 лютого

Третій тренувальний заїзд

Четвертий тренувальний заїзд

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