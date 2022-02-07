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Ковбаснюк: Попереду ще п'ять дисциплін, в яких я маю можливість себе проявити

Сьогодні 14:33 170 0
Українець - про погодні умови в Пекіні та подальші старти
Ковбаснюк: Попереду ще п'ять дисциплін, в яких я маю можливість себе проявити
#Іван Ковбаснюк

Джерело - Суспільне Спорт.

Український гірськолижник Іван Ковбаснюк було складно на змаганнях у швидкісному спуску через те, що пітніли окуляри.

Про це заявив українець.

"Погода сьогодні супер, вітру немає. Єдиний мінус - дуже тепло, у мене пітніють окуляри, нічого не видно. Це ще через те, що я тільки-но фінішував і засмучений. Але все нормально, попереду ще п'ять дисциплін, і у мене є можливість себе проявити.

Завтра супергігант, сьогодні у мене мав бути вихідний, але через те, що перенесли вчорашній старт на сьогодні, то не буде. Але нічого, не вперше так. Все вийде. Мені на цих Олімпійських іграх легше, незважаючи на те, наскільки важко з цими тестами і організацію. Усе добре", - зазначив Ковбаснюк.

Раніше український гірськолижник Ковбаснюк посів 33-є місце у швидкісному спуску.

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