Український гірськолижник Іван Ковбаснюк на змаганнях у швидкісному спуску не зміг показати той результат, якого хотів.

Про це заявив українець.

"Класні враження, незважаючи на мої невдачі на тренуванні. Хвилювався, під час другого заїзду я впав, у мене ще до цього часу болять м'язи. Але у цілому я задоволений. Хотів максимально зосередитися на своєму спокої і дати хороший результат.

Був спокійний, але не зміг показати той результат, якого хотів. Траса тут досить складна, немає з чим порівняти. На попередніх Олімпійських іграх вона була на 60% легша, аніж ця", - зазначив Ковбаснюк.