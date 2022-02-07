Джерело - Суспільне Спорт.
Український гірськолижник Іван Ковбаснюк на змаганнях у швидкісному спуску не зміг показати той результат, якого хотів.
Про це заявив українець.
"Класні враження, незважаючи на мої невдачі на тренуванні. Хвилювався, під час другого заїзду я впав, у мене ще до цього часу болять м'язи. Але у цілому я задоволений. Хотів максимально зосередитися на своєму спокої і дати хороший результат.
Був спокійний, але не зміг показати той результат, якого хотів. Траса тут досить складна, немає з чим порівняти. На попередніх Олімпійських іграх вона була на 60% легша, аніж ця", - зазначив Ковбаснюк.
Раніше український гірськолижник Ковбаснюк посів 33-є місце у швидкісному спуску.