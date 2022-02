Американський фігурист здав позитивний тест на коронавірус

Американський фігурист Вінсент Чжоу здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє IFS Magazine.

Він здасть ще кілька тестів на підтвердження діагнозу. Якщо результати виявляться негативними, він зможе взяти участь у короткій програмі на Олімпійських іграх у Пекіні (Китай).

