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Марусяк: На великому трампліні, думаю, вдасться показати ще кращий стрибок

Сьогодні 11:33 107 0
Українець прокоментував свій результат
Марусяк: На великому трампліні, думаю, вдасться показати ще кращий стрибок
#Євген Марусяк

Джерело - НОК України.

Українець Євген Марусяк задоволений своїм виступом у стрибках з трампліна HS 106 на ХХІV зимових Олімпійських іграх та головні сподівання покладає на великий трамплін.

Про це заявив українець.

"Я задоволений результатом в цілому, та думаю на великому трампліні зумію краще себе показати. Це мої перші Олімпійські ігри, тож я дуже хвилювався. Дякую  батькам, тренерам, команді та всім українцям за підтримку.

Я бачив, вітання у соцмережах з успішним подоланням кваліфікації, та не мав часу відповісти - всі сили віддаю на тренуваннях. Сподіваюсь ми будемо й надалі розвиватися в стрибках", - зазначив Марусяк.

Раніше Марусяк у стрибках з трампліна HS 106 посів 47-е місце.

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