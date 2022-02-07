Марусяк: На великому трампліні, думаю, вдасться показати ще кращий стрибок

Українець Євген Марусяк задоволений своїм виступом у стрибках з трампліна HS 106 на ХХІV зимових Олімпійських іграх та головні сподівання покладає на великий трамплін.

Про це заявив українець.

"Я задоволений результатом в цілому, та думаю на великому трампліні зумію краще себе показати. Це мої перші Олімпійські ігри, тож я дуже хвилювався. Дякую батькам, тренерам, команді та всім українцям за підтримку.

Я бачив, вітання у соцмережах з успішним подоланням кваліфікації, та не мав часу відповісти - всі сили віддаю на тренуваннях. Сподіваюсь ми будемо й надалі розвиватися в стрибках", - зазначив Марусяк.