Джерело - Чемпіон.
Українська гірськолижниця Анастасія Шепіленко (1:05.95)у першому заїзді у гігантському слаломі на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 посіла 45-е місце.
Серед 81 учасниці до фінішу дісталися 60. Серед невдах і дворазова олімпійська чемпіонка, американська гірськолижниця, Мікаела Шиффрін, яка впала у першій заїзді.
Проведення другого заїзду планувалося сьогодні, 7 лютого, о 08:30, але його було перенесено. Поки не відомо час проведення заїзду.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Гірськолижний спорт
Гігантський слалом
Жінки, 1-й заїзд
7 лютого