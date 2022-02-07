Українська гірськолижниця показала результат 1:05.95

Джерело - Чемпіон.

Українська гірськолижниця Анастасія Шепіленко (1:05.95)у першому заїзді у гігантському слаломі на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 посіла 45-е місце.

Серед 81 учасниці до фінішу дісталися 60. Серед невдах і дворазова олімпійська чемпіонка, американська гірськолижниця, Мікаела Шиффрін, яка впала у першій заїзді.

Проведення другого заїзду планувалося сьогодні, 7 лютого, о 08:30, але його було перенесено. Поки не відомо час проведення заїзду.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Гірськолижний спорт

Гігантський слалом

Жінки, 1-й заїзд

7 лютого