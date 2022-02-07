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Шепіленко фінішувала 45-ою у першому заїзді на Оілмпіаді-2022

Сьогодні 07:18 77 0
Українська гірськолижниця показала результат 1:05.95
Шепіленко фінішувала 45-ою у першому заїзді на Оілмпіаді-2022
#Олімпіада-2022, #Анастасія Шепіленко

Джерело - Чемпіон.

Українська гірськолижниця Анастасія Шепіленко (1:05.95)у першому заїзді у гігантському слаломі на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 посіла 45-е місце.

Серед 81 учасниці до фінішу дісталися 60. Серед невдах і дворазова олімпійська чемпіонка, американська гірськолижниця, Мікаела Шиффрін, яка впала у першій заїзді.

Проведення другого заїзду планувалося сьогодні, 7 лютого, о 08:30, але його було перенесено. Поки не відомо час проведення заїзду.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Гірськолижний спорт
Гігантський слалом 
Жінки, 1-й заїзд
7 лютого

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