Збірна ОКР виграла командний турнір з фігурного катання

Джерело - Чемпіон.
Збірна ОКР перемогла у командному турнірі з фігурного катання на Олімпійських іграх у Пекіні (Китай).
Срібні медалі виборола команда США, бронзові дісталася Японії.
Олімпійськими чемпіонами у складі збірної ОКР з фігурного катання стали Каміла Валієва, Марк Кондратюк, Анастасія Мішина / Олександр Галліамов та Вікторія Синіцина / Микита Кацалапов.
Нагадаємо, що збірна України посіла 10-е місце у командному турнірі з фігурного катання.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Фігурне катання
Командний турнір
Підсумкова турнірна таблиця