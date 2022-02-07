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Збірна ОКР виграла командний турнір з фігурного катання

Сьогодні 06:35 235 0
Фігуристи з ОКР перемогли з перевагою у 9 очок
Збірна ОКР виграла командний турнір з фігурного катання
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна ОКР перемогла у командному турнірі з фігурного катання на Олімпійських іграх у Пекіні (Китай). 

Срібні медалі виборола команда США, бронзові дісталася Японії.

Олімпійськими чемпіонами у складі збірної ОКР з фігурного катання стали Каміла Валієва, Марк Кондратюк, Анастасія Мішина / Олександр Галліамов та Вікторія Синіцина / Микита Кацалапов.

Нагадаємо, що збірна України посіла 10-е місце у командному турнірі з фігурного катання.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Фігурне катання
Командний турнір
Підсумкова турнірна таблиця

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