Півфіналі матчі відбудуться 7 лютого

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні завершився груповий турнір з керлінгу у міксті, за підсумками якого визначилися всі півфіналісти.

У півфіналі збірна Норвегії зіграє з Великою Британією, а Італія - зі Швецією. Матчі відбудуться 7 лютого. Початок о 14:05.

7 лютого, понеділок

Півфінали

14:05. Норвегія - Велика Британія

14:05. Італія - Швеція

8 лютого, вівторок