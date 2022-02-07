Головне
Збірна Сенегалу вперше в історії виграла Кубок африканських націй
Вчора 23:44 466
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 7 лютого
Сьогодні 06:56 849
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 06:47 24076 2
Ювентус здолав Верону, Сампдорія з Супрягою розгромила Сассуоло. Результати 24 туру Серії А
Вчора 23:35 1386
В України чергова втрата в Пекіні: Блашко здала позитивний тест на COVID
Вчора 22:29 577
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 7 лютого
Вчора 21:36 666
Португалія здійснила неймовірний камбек у матчі з Росією і виграла Євро-2022
Вчора 20:21 6964 3
Україна поступилася Іспанії в матчі за третє місце на Євро-2022
Вчора 17:02 3218
Перенесений старт гірськолижників і провал Клебо: підсумки другого дня Олімпіади-2022
Вчора 16:25 1380
Українські саночники не потрапили до ТОП-20 Олімпіади-2022
Вчора 15:03 281
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Визначилися півфіналісти олімпійського турніру з керлінгу

Сьогодні 06:18 161 0
Півфіналі матчі відбудуться 7 лютого
Визначилися півфіналісти олімпійського турніру з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні завершився груповий турнір з керлінгу у міксті, за підсумками якого визначилися всі півфіналісти. 

У півфіналі збірна Норвегії зіграє з Великою Британією, а Італія - зі Швецією. Матчі відбудуться 7 лютого. Початок о 14:05.

Актуально: Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати

7 лютого, понеділок

Півфінали

  • 14:05. Норвегія - Велика Британія
  • 14:05. Італія - Швеція

8 лютого, вівторок

  • 02:05. Матч за 3 місце
  • 08:05. Фінал

Коментарі ()
Популярне зараз
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 72311 6
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 26456
Португалія здійснила неймовірний камбек у матчі з Росією і виграла Євро-2022 Португалія здійснила неймовірний камбек у матчі з Росією і виграла Євро-2022 6964 3
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 24076 2
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 6 лютого Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 6 лютого 6464
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 29351
Рекомендуємо
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 36486
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 10235
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 33163 1
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 22368
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 17388 1
Збірна України проведе додатковий товариський матч, якщо програє Шотландії Збірна України проведе додатковий товариський матч, якщо програє Шотландії 1041