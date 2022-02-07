Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні завершився груповий турнір з керлінгу у міксті, за підсумками якого визначилися всі півфіналісти.
У півфіналі збірна Норвегії зіграє з Великою Британією, а Італія - зі Швецією. Матчі відбудуться 7 лютого. Початок о 14:05.
Актуально: Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати
7 лютого, понеділок
Півфінали
- 14:05. Норвегія - Велика Британія
- 14:05. Італія - Швеція
8 лютого, вівторок
- 02:05. Матч за 3 місце
- 08:05. Фінал