Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 7 лютого. LIVE
Сьогодні 10:28 1516
Шведка Гектор виграла змагання у гігантському слаломі, Шепіленко стала 39-ою
Сьогодні 10:33 159
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 10:32 28571
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 7 лютого
Сьогодні 08:57 1396
Український гірськолижник Ковбаснюк посів 33-є місце у швидкісному спуску
Сьогодні 08:02 301
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 06:47 24210 2
Збірна Сенегалу вперше в історії виграла Кубок африканських націй
Вчора 23:44 752
Ювентус здолав Верону, Сампдорія з Супрягою розгромила Сассуоло. Результати 24 туру Серії А
Вчора 23:35 1589
В України чергова втрата в Пекіні: Блашко здала позитивний тест на COVID
Вчора 22:29 651
Португалія здійснила неймовірний камбек у матчі з Росією і виграла Євро-2022
Вчора 20:21 12310 3
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Український саночник Мандзій назвав причину пропускання тренування на Олімпіаді-2022

Сьогодні 10:48 149 0
Мандзій розповів про проблеми виступу на Олімпіаді
Український саночник Мандзій назвав причину пропускання тренування на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022, #Андрій Мандзій

Джерело - Суспільне Спорт.

Український саночник Андрій Мандзій на тренуваннях на початку Олімпійських ігор-2022 у Пекіні був відсутнім через позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це заявив українець.

"Що сталося? Не вистачає заїздів, не вистачає тренувань. Річ у тому, що з першого дня перебування в Китаї в мене був позитивний результат [тесту на коронавірус], і я пропустив чотири тренування. У мене всього було одне тренування перед Олімпійськими іграми. Більше не було офіційних заїздів, тому доводилося просто ходити по трасі й дивитися на трасу перед змаганнями позавчора.

Я три тренувальні дні пропустив. Це якраз зараз я мав би вийти на пік, розібрати всі помилки.

Всі в однакових умовах? Власне, цього разу не в однакових. Що далі? Дивитися продовження змагань, допомагати дівчатам, двійкам, команді. Чи будуть далі Олімпійські ігри? Я не знаю. Ще не готовий вам відповісти", - зазначив Мандзій.

Раніше саночник Мандзій пропустив чотири тренувальні заїзди на Олімпіаді-2022. У підсумку Мандзій посів 27-е місце на Олімпійських іграх у Пекіні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 24210 2
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 72567 6
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 28571
Португалія здійснила неймовірний камбек у матчі з Росією і виграла Євро-2022 Португалія здійснила неймовірний камбек у матчі з Росією і виграла Євро-2022 12310 3
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 30582
Відео дня. Захисник Барселони забив фантастичний гол у ворота Атлетіко Відео дня. Захисник Барселони забив фантастичний гол у ворота Атлетіко 9259
Рекомендуємо
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 15137
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 1788 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 10653
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 12716 12
Збірна України проведе додатковий товариський матч, якщо програє Шотландії Збірна України проведе додатковий товариський матч, якщо програє Шотландії 1045
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 9139