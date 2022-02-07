Український саночник Андрій Мандзій на тренуваннях на початку Олімпійських ігор-2022 у Пекіні був відсутнім через позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це заявив українець.

"Що сталося? Не вистачає заїздів, не вистачає тренувань. Річ у тому, що з першого дня перебування в Китаї в мене був позитивний результат [тесту на коронавірус], і я пропустив чотири тренування. У мене всього було одне тренування перед Олімпійськими іграми. Більше не було офіційних заїздів, тому доводилося просто ходити по трасі й дивитися на трасу перед змаганнями позавчора.

Я три тренувальні дні пропустив. Це якраз зараз я мав би вийти на пік, розібрати всі помилки.

Всі в однакових умовах? Власне, цього разу не в однакових. Що далі? Дивитися продовження змагань, допомагати дівчатам, двійкам, команді. Чи будуть далі Олімпійські ігри? Я не знаю. Ще не готовий вам відповісти", - зазначив Мандзій.