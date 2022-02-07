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Тренер збірної України: Про старт Меркушиної на Олімпіаді-2022 поки що рано говорити

Сьогодні 07:03 117 0
Фахівець - про участь українок у жіночій індивідуальній гонці
Тренер збірної України: Про старт Меркушиної на Олімпіаді-2022 поки що рано говорити
#Анастасія Меркушина, #Урош Велепець

Джерело - Суспільне Спорт.

Анастасія Меркушина на Олімпіаді буде заходити на стадіон та тренуватися з іншими біатлоністками.

Про це заявив головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

"Було чотири [біатлоністки], які залишалися і мали стартувати - тепер три [Юлія Джима, Ірина Петренко, Валентина Семеренко]. Меркушина? Вона тільки прийшла, зараз я її заселяю у готель. І вже потім буде зрозуміло [чи будемо робити зміни]: чи Білосюк, чи Меркушина або ж ще у когось, не дай бог, буде позитивний тест на коронавірус. Дотягнемо, а там, можливо, будемо змінювати [когось].

Коли Меркушина зможе вийти на старт на Олімпіаді-2022? Поки що про це рано говорити. Вона буде сьогодні тренуватися, заходити на стадіон та тренуватися з іншими. А далі вже будемо дивитися. Щодня щось нове, і точну інформацію поки дати не можу", - зазначив Велепець.

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