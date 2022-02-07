Анастасія Меркушина на Олімпіаді буде заходити на стадіон та тренуватися з іншими біатлоністками.

Про це заявив головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

"Було чотири [біатлоністки], які залишалися і мали стартувати - тепер три [Юлія Джима, Ірина Петренко, Валентина Семеренко]. Меркушина? Вона тільки прийшла, зараз я її заселяю у готель. І вже потім буде зрозуміло [чи будемо робити зміни]: чи Білосюк, чи Меркушина або ж ще у когось, не дай бог, буде позитивний тест на коронавірус. Дотягнемо, а там, можливо, будемо змінювати [когось].

Коли Меркушина зможе вийти на старт на Олімпіаді-2022? Поки що про це рано говорити. Вона буде сьогодні тренуватися, заходити на стадіон та тренуватися з іншими. А далі вже будемо дивитися. Щодня щось нове, і точну інформацію поки дати не можу", - зазначив Велепець.