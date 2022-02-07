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Збірна Чехії переграла Китай. Результати 13 туру олімпійського турніру з керлінгу

Сьогодні 05:19 181 0
У 13-му турі відбулися чотири матчі
Збірна Чехії переграла Китай. Результати 13 туру олімпійського турніру з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 6 лютого відбулися матчі 13-го туру турніру з керлінгу у міксті.

Збірна Швейцарії поступилася Норвегії. Велика Британія впевнено перемогла США, а Китай програв Чехії. Збірна Італії здолала Канаду.

Актуально: Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг, мікст
13 тур, 7 лютого

Швейцарія - Норвегія 5:6

Канада - Італія 7:8

США - Велика Британія 4:8

Чехія - Китай 8:6

Турнірна таблиця після 13-го туру:

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