Збірна Чехії переграла Китай. Результати 13 туру олімпійського турніру з керлінгу

Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 6 лютого відбулися матчі 13-го туру турніру з керлінгу у міксті.
Збірна Швейцарії поступилася Норвегії. Велика Британія впевнено перемогла США, а Китай програв Чехії. Збірна Італії здолала Канаду.
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
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Швейцарія - Норвегія 5:6
Канада - Італія 7:8
США - Велика Британія 4:8
Чехія - Китай 8:6
Турнірна таблиця після 13-го туру: