Збірна Чехії переграла Китай. Результати 13 туру олімпійського турніру з керлінгу

У 13-му турі відбулися чотири матчі

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 6 лютого відбулися матчі 13-го туру турніру з керлінгу у міксті.

Збірна Швейцарії поступилася Норвегії. Велика Британія впевнено перемогла США, а Китай програв Чехії. Збірна Італії здолала Канаду.

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Керлінг, мікст

13 тур, 7 лютого

Швейцарія - Норвегія 5:6

Канада - Італія 7:8

США - Велика Британія 4:8

Чехія - Китай 8:6

Турнірна таблиця після 13-го туру: