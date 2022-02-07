В олімпійському селищі не має можливості дивитися Ігри-2022 по телебаченню.

Про це заявив український біатлоніст Богдан Цимбал.

"Кімнати хороші, просторі, все гарно. Є все, що потрібно. А ще є дуже зручне ліжко, яке регулюється. Одна проблема - тут не подивишся Олімпіаду,

По-перше, немає телевізорів у кімнатах. По-друге, тут блокуються всі підписки на спортивні телеканали. А бути на Олімпіаді, і не подивитися змагання, - це якось страшно звучить.

У нас на території є центр, де є спортзал, ігрова зона. Там є телевізори. Також можна пограти в теніс, більярд. До того ж ще є великий екран просто неба у самому селищі. Але на холоді, де -20 не дуже хотілося б стояти та дивитися все це", - зазначив Цимбал.