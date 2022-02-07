Головне
Геррманн виграла індивідуальну гонку, Джима посіла 10 місце
Сьогодні 12:32 588
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 7 лютого
Сьогодні 12:47 1740
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 7 лютого. LIVE
Сьогодні 12:30 1994
Норвезький журналіст зробив гучну заяву в Пекіні: Росіян не має бути на Іграх
Сьогодні 12:02 603
Шведка Гектор виграла змагання у гігантському слаломі, Шепіленко стала 39-ою
Сьогодні 10:33 228
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 10:32 28646
Український гірськолижник Ковбаснюк посів 33-є місце у швидкісному спуску
Сьогодні 08:02 329
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 06:47 24250 2
Збірна Сенегалу вперше в історії виграла Кубок африканських націй
Вчора 23:44 791
Ювентус здолав Верону, Сампдорія з Супрягою розгромила Сассуоло. Результати 24 туру Серії А
Вчора 23:35 1646
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Цимбал назвав головний недолік помешкання в олімпійському селищі

Сьогодні 13:02 197 0
Біатлоніст розповів про умови проживання в олімпійському селищі
Цимбал назвав головний недолік помешкання в олімпійському селищі
#Олімпіада-2022, #Богдан Цимбал

Джерело - sport.24tv.ua.

В олімпійському селищі не має можливості дивитися Ігри-2022 по телебаченню.

Про це заявив український біатлоніст Богдан Цимбал.

"Кімнати хороші, просторі, все гарно. Є все, що потрібно. А ще є дуже зручне ліжко, яке регулюється. Одна проблема - тут не подивишся Олімпіаду,

По-перше, немає телевізорів у кімнатах. По-друге, тут блокуються всі підписки на спортивні телеканали. А бути на Олімпіаді, і не подивитися змагання, - це якось страшно звучить.

У нас на території є центр, де є спортзал, ігрова зона. Там є телевізори. Також можна пограти в теніс, більярд. До того ж ще є великий екран просто неба у самому селищі. Але на холоді, де -20 не дуже хотілося б стояти та дивитися все це", - зазначив Цимбал.

Коментарі ()
Популярне зараз
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 31289
Відео дня. Захисник Барселони забив фантастичний гол у ворота Атлетіко Відео дня. Захисник Барселони забив фантастичний гол у ворота Атлетіко 10160
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 28646
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 72643 6
Португалія здійснила неймовірний камбек у матчі з Росією і виграла Євро-2022 Португалія здійснила неймовірний камбек у матчі з Росією і виграла Євро-2022 13929 4
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 24250 2
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 75758
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 33476
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 6461
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 5031
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 17402 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 15607