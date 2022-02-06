Жіноча збірна США розгромила Швейцарію на Олімпіаді-2022

Американські хокеїсти закинули вісім сухих шайб

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи А жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна США святкувала впевнену перемогу над Швейцарією.

Американські хокеїсти закинули вісім сухих шайб.

Далі на олімпійському турнірі 7 лютого Швейцарія зіграє з Фінляндією, а 8 лютого США будуть протистояти Канаді.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Жіночий турнір з хокею

Група А

3 тур, 6 лютого

Швейцарія - США 0:8 (0:5, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 - 05:40 Найт, 0:2 - 14:04 Комфер, 0:3 - 14:13 Найт, 0:4 - 16:15 Паннек, 0:5 - 19:38 Кессел, 0:6 - 22:11 Паннек, 0:7 - 17:12 Комфер, 0:8 - 57:29 Камеранезі

Раніше жіноча збірна Китаю здолала Японію на Олімпіаді-2022.