Головне
Україна поступилася Іспанії в матчі за третє місце на Євро-2022
Сьогодні 17:02 1040
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 7 лютого
Сьогодні 18:03 115
Сампдорія з Супрягою розгромила Сассуоло, Аталанта з Маліновським поступилась Кальярі. Результати 24 туру Серії А
Сьогодні 17:59 480
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Сьогодні 17:10 71541 6
Супряга дебютував у складі Сампдорії
Сьогодні 16:51 798
Перенесений старт гірськолижників і провал Клебо: підсумки другого дня Олімпіади-2022
Сьогодні 16:25 781
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 6 лютого
Сьогодні 16:09 3058
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 7 лютого
Сьогодні 16:02 260
Українські саночники не потрапили до ТОП-20 Олімпіади-2022
Сьогодні 15:03 201
В України чергова втрата в Пекіні: Блашко здала позитивний тест на COVID
Сьогодні 14:53 345
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Жіноча збірна США розгромила Швейцарію на Олімпіаді-2022

Сьогодні 17:33 139 0
Американські хокеїсти закинули вісім сухих шайб
Жіноча збірна США розгромила Швейцарію на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи А жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна США святкувала впевнену перемогу над Швейцарією.

Американські хокеїсти закинули вісім сухих шайб.

Далі на олімпійському турнірі 7 лютого Швейцарія зіграє з Фінляндією, а 8 лютого США будуть протистояти Канаді.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Жіночий турнір з хокею
Група А
3 тур, 6 лютого 

Швейцарія - США 0:8 (0:5, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 - 05:40 Найт, 0:2 - 14:04 Комфер, 0:3 - 14:13 Найт, 0:4 - 16:15 Паннек, 0:5 - 19:38 Кессел, 0:6 - 22:11 Паннек, 0:7 - 17:12 Комфер, 0:8 - 57:29 Камеранезі

Раніше жіноча збірна Китаю здолала Японію на Олімпіаді-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 71541 6
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 23631 2
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 26831
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 28231
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 25809
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 6 лютого Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 6 лютого 5504
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 10642
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 22233
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 2965
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 33437
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 22350
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 10482