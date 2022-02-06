Збірна Італії впевнено перемогла Швецію. Результати 12 туру олімпійського турніру з керлінгу

Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 6 лютого відбулися матчі 12-го туру турніру з керлінгу у міксті.
Збірна Швейцарії з рахунком 6:5 здолала США. Норвегія розгромила Велику Британію, а Італія переграла Швецію. Канада поступилася Австралії. Збірні Італії, Великої Британії та Норвегії гарантували вихід до півфіналу.
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
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Канада - Австралія 8:10
Італія - Швеція 12:8
Швейцарія - США 6:5
Норвегія - Велика Британія 6:2
Турнірна таблиця після 12-го туру: