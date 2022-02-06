Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 7 лютого

Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх 7 лютого на старт вийдуть 10 представників України.
Розклад виступів українських спортсменів на 7 лютого:
Гірськолижний спорт
03:30 - Гігантський слалом. Жінки. 1-й заїзд: Анастасія Шепіленко
06:00 - Швидкісний спуск. Чоловіки. Фінал: Іван Ковбаснюк
--------------------------------------
Скелетон
06:25 - Чоловіки. Офіційне тренування. 1-й етап: Владислав Гераскевич
після завершення першого етапу - Чоловіки. Офіційне тренування. 2-й етап: Владислав Гераскевич
--------------------------------------
Санний спорт
10:00 - Двійки. Чоловіки. 3-й тренувальний заїзд: Ігор Стахів/Андрій Лисецький
--------------------------------------
Біатлон
11:00 - Індивідуальна гонка 15 км. Жінки: Ірина Петренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко, Дар'я Блашко*
--------------------------------------
Санний спорт
11:20 - Двійки. Чоловіки. 4-й тренувальний заїзд: Ігор Стахів/Андрій Лисецький
13:50 - Жінки. 1-а спроба: Олена Стецків, Юліанна Туницька
* Як стало відомо, у Дар'ї Блашко виявили коронавірус.