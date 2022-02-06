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Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 7 лютого

Сьогодні 16:02 76 0
У цей день українці поборються за медалі Олімпіади у гірськолижному спорті та біатлоні
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 7 лютого
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх 7 лютого на старт вийдуть 10 представників України.

Розклад виступів українських спортсменів на 7 лютого:

Гірськолижний спорт

03:30 - Гігантський слалом. Жінки. 1-й заїзд: Анастасія Шепіленко

06:00 - Швидкісний спуск. Чоловіки. Фінал: Іван Ковбаснюк

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Скелетон

06:25 - Чоловіки. Офіційне тренування. 1-й етап: Владислав Гераскевич

після завершення першого етапу - Чоловіки. Офіційне тренування. 2-й етап: Владислав Гераскевич

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Санний спорт

10:00 - Двійки. Чоловіки. 3-й тренувальний заїзд: Ігор Стахів/Андрій Лисецький

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Біатлон

11:00 - Індивідуальна гонка 15 км. Жінки: Ірина Петренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко, Дар'я Блашко*

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Санний спорт

11:20 - Двійки. Чоловіки. 4-й тренувальний заїзд: Ігор Стахів/Андрій Лисецький

13:50 - Жінки. 1-а спроба: Олена Стецків, Юліанна Туницька

* Як стало відомо, у Дар'ї Блашко виявили коронавірус.

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