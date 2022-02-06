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Тренер збірної України: Перше тренування - пристрільне для всіх

Сьогодні 17:48 134 0
Фахівець розповів про очікування від офіційних тренувань
Тренер збірної України: Перше тренування - пристрільне для всіх
#Енвер Аблаєв

Джерело - Суспільне Спорт.

Тренерам збірної України з фристайлу три офіційні тренування перед змаганнями дозволяють підкорегувати різні елементи при подоланні дистанції.

Про це заявив головний тренер збірної України з фристайлу Енвер Аблаєв.

"У нас три офіційні тренування перед змаганнями. Звикаємо до схилу, до приземлення та до кута приземлення, до розгону. Ми, тренери, відзначаємо, який крок і як він впливатиме: якщо є схил крутий, то маленький крок додає багато швидкості. Якщо кут нахилу більш пологий - потрібно робити більший крок.

Перше тренування - пристрільне для всіх. Ми вже розуміємо більш-менш, як отримати бажану швидкість: чи стати спортсмену вище або нижче, залежно від того, як дме вітер", - зазначив Аблаєв.

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