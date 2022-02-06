Тренер збірної України: Нам здається, що у Пекіні приземлення крутіше за норму

Перед кожним тренуванням начальник схилу повністю готує його та виставляє трампліни на трасі з фристайлу.

Про це заявив головний тренер збірної України з фристайлу Енвер Аблаєв.

"Перед кожним тренуванням начальник схилу повністю готує його та виставляє трампліни, а фінішні вирізання трампліна та виведення їх під нуль, щоб було комфортно - це вже безпосередньо роблять тренери. На кожних змаганнях визначають відповідальних за кожний трамплін. Тренери та помічники один одному допомагають: якщо швидко закінчив свій трамплін - допомагають товаришам.

Насправді все добре. Єдине, як усім тренерам здається, тут [у Пекіні] приземлення крутіше за норму. Стандарт - 37-37.5, а тут - усі 39. Проте мине одне-два тренування, і він прийде в норму. Тому я не бачу жодних проблем", - зазначив Аблаєв.