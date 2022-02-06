Фахівець розповів про адаптацію до умов та захист від вітру

Джерело - Суспільне Спорт.

Тренери збірної України з фристайлу на олімпійській трасі побачили нюанси, які потрібно було прибирати, оскільки дуже короткий транзит.

Про це заявив головний тренер збірної України з фристайлу Енвер Аблаєв.