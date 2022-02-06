Джерело - Суспільне Спорт.
Тренери збірної України з фристайлу на олімпійській трасі побачили нюанси, які потрібно було прибирати, оскільки дуже короткий транзит.
Про це заявив головний тренер збірної України з фристайлу Енвер Аблаєв.
"Вчора ми виїхали, перш за все, для того, щоб перевірити маршрут, на гору подивитися. Гори плюс-мінус завжди однакові. Крім цього, ми побачили нюанси, які потрібно було прибирати, оскільки дуже короткий транзит. Спортсмени попросили його трохи подовжити, треба було зробити низку змін. Ми з тренерами сьогодні піднялися і на трасі все виправили.
На трасі дуже вітряно. Китайці зробили таку стіну - завіса, яка поглинає не менше 50% сили вітру, що дуже допомагає. Бо коли ми стояли під час змагань з могулу, то бачили, що дуже вітряно. Було видно, що вітер гуляє та розносить сніг. А ось на трампліні у нас на акробатиці була практично тиша. Це [стіна] дуже допомагає.
Але це був боковий вітер: як вона впливатиме на попутний чи зустрічний, ми поки що не знаємо. Проте вчора ми стояли на транзиті й розуміли, що вітру немає і досить комфортно", - зазначив Аблаєв.