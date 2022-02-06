Головне
Україна поступилася Іспанії в матчі за третє місце на Євро-2022
Сьогодні 17:02 1037
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 7 лютого
Сьогодні 18:03 110
Сампдорія з Супрягою розгромила Сассуоло, Аталанта з Маліновським поступилась Кальярі. Результати 24 туру Серії А
Сьогодні 17:59 479
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Сьогодні 17:10 71540 6
Супряга дебютував у складі Сампдорії
Сьогодні 16:51 796
Перенесений старт гірськолижників і провал Клебо: підсумки другого дня Олімпіади-2022
Сьогодні 16:25 776
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 6 лютого
Сьогодні 16:09 3058
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 7 лютого
Сьогодні 16:02 260
Українські саночники не потрапили до ТОП-20 Олімпіади-2022
Сьогодні 15:03 201
В України чергова втрата в Пекіні: Блашко здала позитивний тест на COVID
Сьогодні 14:53 344
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Аблаєв: Китайці зробили стіну, що поглинає вітер

Сьогодні 16:48 176 0
Фахівець розповів про адаптацію до умов та захист від вітру
Аблаєв: Китайці зробили стіну, що поглинає вітер
#Енвер Аблаєв

Джерело - Суспільне Спорт.

Тренери збірної України з фристайлу на олімпійській трасі побачили нюанси, які потрібно було прибирати, оскільки дуже короткий транзит.

Про це заявив головний тренер збірної України з фристайлу Енвер Аблаєв.

"Вчора ми виїхали, перш за все, для того, щоб перевірити маршрут, на гору подивитися. Гори плюс-мінус завжди однакові. Крім цього, ми побачили нюанси, які потрібно було прибирати, оскільки дуже короткий транзит. Спортсмени попросили його трохи подовжити, треба було зробити низку змін. Ми з тренерами сьогодні піднялися і на трасі все виправили.

На трасі дуже вітряно. Китайці зробили таку стіну - завіса, яка поглинає не менше 50% сили вітру, що дуже допомагає. Бо коли ми стояли під час змагань з могулу, то бачили, що дуже вітряно. Було видно, що вітер гуляє та розносить сніг. А ось на трампліні у нас на акробатиці була практично тиша. Це [стіна] дуже допомагає.

Але це був боковий вітер: як вона впливатиме на попутний чи зустрічний, ми поки що не знаємо. Проте вчора ми стояли на транзиті й розуміли, що вітру немає і досить комфортно", - зазначив Аблаєв.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 28230
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 6 лютого Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 6 лютого 5503
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 25808
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 23631 2
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 71540 6
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 26828
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 29761
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 10143
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 1765 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 19671
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 4637 1
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 43956