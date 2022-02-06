Жіноча збірна Китаю здолала Японію на Олімпіаді-2022

Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру групи В жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Китаю перемогла Японію.
Основний час матчу завершився внічию 1:1. Овертайм не подарував закинутих шайб. А у серії булітів перемогу здобули китаянки - 1:0.
Далі на олімпійському турнірі 7 лютого Китай зіграє зі Швецією, а 8 лютого Японія буде протистояти Чехії.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Жіночий турнір з хокею
Група В
3 тур, 6 лютого
Китай - Японія 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Шайби: 0:1 - 18:02 Хосоямада, 1:1 - 41:06 Воо
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