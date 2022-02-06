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Жіноча збірна Китаю здолала Японію на Олімпіаді-2022

Сьогодні 13:18 117 0
Переможець матчу визначився у серії булітів
Жіноча збірна Китаю здолала Японію на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи В жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Китаю перемогла Японію.

Основний час матчу завершився внічию 1:1. Овертайм не подарував закинутих шайб. А у серії булітів перемогу здобули китаянки - 1:0. 

Далі на олімпійському турнірі 7 лютого Китай зіграє зі Швецією, а 8 лютого Японія буде протистояти Чехії.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Жіночий турнір з хокею
Група В
3 тур, 6 лютого 

Китай - Японія 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 - 18:02 Хосоямада, 1:1 - 41:06 Воо

Нагадаємо жіноча збірна США знищила ОКР на Олімпіаді-2022.

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