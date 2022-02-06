Крюгер має скласти чотири негативні тести за п'ять днів, щоб вирушити до Китаю

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий олімпійський чемпіон з лижних перегонів норвежець Зімен Гегстад ​​Крюгер склав негативний тест на коронавірус.

Про це повідомляє VG.

Лижник склав позитивний тест на коронавірус 27 січня на зборі в Італії та пропустив скіатлон, який виграв на Олімпіаді у 2018 році.

Повідомляється, що Крюгер має скласти чотири негативні тести за п'ять днів, щоб вирушити до Китаю.

11 лютого на Олімпіаді відбудеться гонка класичним стилем на 15 км, 13 лютого пройде естафета, а 19 лютого лижники втечуть мас-старт.