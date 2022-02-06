Головне
Україна поступилася Іспанії в матчі за третє місце на Євро-2022
Сьогодні 17:02 1037
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 7 лютого
Сьогодні 18:03 109
Сампдорія з Супрягою розгромила Сассуоло, Аталанта з Маліновським поступилась Кальярі. Результати 24 туру Серії А
Сьогодні 17:59 479
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Сьогодні 17:10 71540 6
Супряга дебютував у складі Сампдорії
Сьогодні 16:51 795
Перенесений старт гірськолижників і провал Клебо: підсумки другого дня Олімпіади-2022
Сьогодні 16:25 775
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 6 лютого
Сьогодні 16:09 3058
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 7 лютого
Сьогодні 16:02 260
Українські саночники не потрапили до ТОП-20 Олімпіади-2022
Сьогодні 15:03 201
В України чергова втрата в Пекіні: Блашко здала позитивний тест на COVID
Сьогодні 14:53 344
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Крюгер склав негативний тест на коронавірус

Сьогодні 17:03 238 0
Крюгер має скласти чотири негативні тести за п'ять днів, щоб вирушити до Китаю
Крюгер склав негативний тест на коронавірус
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий олімпійський чемпіон з лижних перегонів норвежець Зімен Гегстад ​​Крюгер склав негативний тест на коронавірус.

Про це повідомляє VG.

Лижник склав позитивний тест на коронавірус 27 січня на зборі в Італії та пропустив скіатлон, який виграв на Олімпіаді у 2018 році.

Повідомляється, що Крюгер має скласти чотири негативні тести за п'ять днів, щоб вирушити до Китаю.

11 лютого на Олімпіаді відбудеться гонка класичним стилем на 15 км, 13 лютого пройде естафета, а 19 лютого лижники втечуть мас-старт.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 25808
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 28230
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 23631 2
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 26826
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 6 лютого Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 6 лютого 5503
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 71540 6
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 153616 5
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 15105
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 36457
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 3563 1
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 4637 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 24639