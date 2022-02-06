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Ковбаснюк зрадів перенесенню змагань зі швидкісного спуску

Сьогодні 12:18 222 0
Українець прокоментував перенесення змагань на Олімпіаді
Ковбаснюк зрадів перенесенню змагань зі швидкісного спуску
#Іван Ковбаснюк

Джерело - UA:Перший.

Перенесення змагань зі швидкісного спуску у чоловіків на Олімпіаді-2022 в Пекіні через надто сильні пориви вітру порадувало українського гірськолижника Івана Ковбасюка.

Про це заявив українець.

"Для мене цього добре, я ще не до кінця акліматизувався та адаптувався. Все ще погано сплю, тому для мене перенесення змагань - це однозначно плюс.

Вчора скасували тренування, а перед цим я впав, тож у мене лише один проїзд. Все склалося як склалося, у мене часто трапляються пригоди.

Налаштований на гарний результат та гарний проїзд. Буде, як буде, сподіваюся, що буде класно", - сказав Ковбаснюк.

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