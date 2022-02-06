Амірханова: Шаботова показала себе дуже добре

Дебют 16-річної української фігуристки Анастасії Шаботової на ХХІV зимових Олімпійських іграх видався досить вдалим.

Про це заявила її наставниця Марина Амірханова.

"Виступ був гарний. Елементи виконані досить якісно. Судді поставили нижчі оцінки, ніж ми очікували. Можливо, їй не вистачило презентації, переконливості. Безумовно, дебют вдався, але досвіду не вистачило.

Через хворобу Настя пропустила чемпіонат Європи, через свій юний вік - минулого року ще не могла стартувати на дорослих змаганнях. Однак в Пекіні вона себе дуже добре показала. Слід відзначити також, що сьогодні вона відкатала не найскладнішу свою програму. Це ми плануємо зробити вже в індивідуальній першості", - сказала Амірханова.