Змагання зі швидкісного спуску перенесено на інший день через погодні умови

У цих змаганнях виступатиме українець Ковбаснюк

Джерело - Чемпіон.

Змагання зі швидкісного спуску у чоловіків на Олімпіаді в Пекіні перенесено на інший день.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади.

Змагання зі швидкісного спуску у чоловіків перенесено через погодні умови - надто сильні пориви вітру. На цей час новий час початку змагань невідомий.

Змагання зі швидкісного спуску мали відбутися 6 лютого. Початок було заплановано на 5.00. Організатори кілька разів переносили час старту, після чого ухвалили рішення про перенесення на інший день.

Зазначимо, що у фіналі зі швидкісного спуску виступатиме українець Іван Ковбаснюк.