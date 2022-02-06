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Змагання зі швидкісного спуску перенесено на інший день через погодні умови

Сьогодні 07:48 61 0
У цих змаганнях виступатиме українець Ковбаснюк
Змагання зі швидкісного спуску перенесено на інший день через погодні умови
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Змагання зі швидкісного спуску у чоловіків на Олімпіаді в Пекіні перенесено на інший день.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади.

Змагання зі швидкісного спуску у чоловіків перенесено через погодні умови - надто сильні пориви вітру. На цей час новий час початку змагань невідомий. 

Змагання зі швидкісного спуску мали відбутися 6 лютого. Початок було заплановано на 5.00. Організатори кілька разів переносили час старту, після чого ухвалили рішення про перенесення на інший день.

Зазначимо, що у фіналі зі швидкісного спуску виступатиме українець Іван Ковбаснюк.

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