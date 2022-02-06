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Шаботова: Жодного хвилювання під час виступу не було

Сьогодні 09:02 365 0
Українка прокоментувала свій дебютний виступ на Олімпіаді
Шаботова: Жодного хвилювання під час виступу не було
#Анастасія Шаботова

Джерело - Чемпіонат.

Українська фігуристка Анастасія Шаботова у короткій програмі у рамках командного турніру на Олімпіаді у Пекіні не ризикувала, відкатавши її для розминки перед індивідуальними змаганнями.

Про це заявила сама спортсменка.

"Прекрасно стартувати на Олімпіаді. Це шанс життя. Чудова атмосфера - мені все сподобалося. Жодного хвилювання не було. Просто отримувала задоволення. Хотіла відкатати цю коротку програму для розминки перед індивідуальними змаганнями, тому виконала подвійний, а не потрійний аксель. Не хотілося підвести команду, хотіла все тримати під контролем, тому була трохи затиснута. 

Сльози після прокату не контролювали. Не хотіла плакати, саме вийшло. Зупинилася після прокату, побачила олімпійські обручки, і до мене дійшло, що це круто. У довільній на четверний тулуп не піду, а потрійний аксель використовую", - зазначила Шаботова

Нагадаємо, що Шаботова посіла 7-е місце у короткій програмі.

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