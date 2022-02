Нова Зеландія виграла першу в історії золоту медаль зимових Олімпіад

Збірна Нової Зеландії 6 лютого виборола свою першу золоту медаль в історії зимових Олімпійських ігор.

У Пекіні новозеландка Зої Садовскі-Синнотт стала першою у слоупстайлі (сноуборд), показавши результат 92,88 бала.

Для 20-річної Садовскі-Синнотт це вже друга медаль Олімпіади у кар'єрі: у 2018 році у Пхенчхані вона стала бронзовою призеркою у біг-ейрі.

🥇HISTORY MADE 🥇 Zoi Sadowski-Synnott wins New Zealand’s first ever GOLD medal at an Olympic Winter Games!



Could not be more proud right now 🖤🌿 #EarnTheFern #KoTātauTeKapaOAotearoa pic.twitter.com/mJZY308K9m