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29.01.2022 18:00 1021

Нова Зеландія виграла першу в історії золоту медаль зимових Олімпіад

Сьогодні 06:33 207 0
Для Садовскі-Синнотт це вже друга медаль Олімпіади у кар'єрі
Нова Зеландія виграла першу в історії золоту медаль зимових Олімпіад
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Нової Зеландії 6 лютого виборола свою першу золоту медаль в історії зимових Олімпійських ігор.

У Пекіні новозеландка Зої Садовскі-Синнотт стала першою у слоупстайлі (сноуборд), показавши результат 92,88 бала.

Для 20-річної Садовскі-Синнотт це вже друга медаль Олімпіади у кар'єрі: у 2018 році у Пхенчхані вона стала бронзовою призеркою у біг-ейрі.

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