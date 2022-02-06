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Стецків: Зараз менше хвилювань, але більша відповідальність

Сьогодні 06:48 118 0
Українка розповіла про другий день тренувальних заїздів на олімпійській трасі
Стецків: Зараз менше хвилювань, але більша відповідальність
#Олімпіада-2022, #Олена Стецків

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська саночниця Олена Стецків має чимало досвіду для виступу на Олімпіаді-2022.

Про це заявила сама спортсменка.

"Я сама ще не можу зрозуміти, трапилося в першому заїзді, тому що в мене не було проблем на цій точці, коли ми були тут минулого разу. Буду дивитися відео, аналізувати. У другому заїзді вже все було добре. Сподіваюся, так і буде далі.

Зараз менше хвилювань, але більша відповідальність, тому що це вже мої треті Олімпійські ігри. Досвіду в мене вистачає.

Потрібно просто зібратися й показати все, на що я спроможна. Я налаштована... Але на перший заїзд я теж була налаштована", - сказала Стецків.

Раніше Стецьків не змогла фінішувати в третьому тренувальному заїзді, а в четвертому показала 15-й результат.

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