Стецків: Зараз менше хвилювань, але більша відповідальність

Українська саночниця Олена Стецків має чимало досвіду для виступу на Олімпіаді-2022.

Про це заявила сама спортсменка.

"Я сама ще не можу зрозуміти, трапилося в першому заїзді, тому що в мене не було проблем на цій точці, коли ми були тут минулого разу. Буду дивитися відео, аналізувати. У другому заїзді вже все було добре. Сподіваюся, так і буде далі.

Зараз менше хвилювань, але більша відповідальність, тому що це вже мої треті Олімпійські ігри. Досвіду в мене вистачає.

Потрібно просто зібратися й показати все, на що я спроможна. Я налаштована... Але на перший заїзд я теж була налаштована", - сказала Стецків.