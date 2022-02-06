Тренерам збірної України після змішаної естафети Олімпіади-2022 варто поспілкуватися зі спортсменами та зробити висновки.

Про це заявив головний тренер жіночої команди України Урош Велепець.

"Відсутність Білосюк - це найгірший момент, який міг тільки бути: готуєш цю естафету, до цих перших стартів. Звісно, це неприємно, коли дізнаєшся про таке. Починаєш розмовляти з дівчатами, які готувалися до індивідуальної гонки. Неприємно, але вже як є.

Гадаю, що нам не пощастило. Стріляли з врахуванням сильного вітру, коректували. Спортсмени можуть і самі реагувати, але все ж потрібно було нам раніше продумати.

"Пристріляли" Джиму - так вона впоралася, бо прийшла вже наприкінці пориву вітру та й у хлопців було менше проблем. Треба поспілкуватися зі спортсменами та зробити висновки", - зазначив Велепець.