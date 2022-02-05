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Жіноча збірна США знищила ОКР на Олімпіаді-2022

Сьогодні 17:47 163 0
Хокеїсти США закинули 5 сухих шайб
Жіноча збірна США знищила ОКР на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи В жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна США розгромила ОКР.

Матч завершився з рахунком 5:0 на користь американок.

Далі на олімпійському турнірі 6 лютого США зіграють зі Швейцарією, а 7 лютого ОКР буде протистояти Канаді.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Жіночий турнір з хокею
Група А
3 тур, 5 лютого 

США - ОКР 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Шайби: 1:0 - 12:29 Хармон, 2:0 - 28:51 Найт, 3:0 - 43:57 Замвінкл, 4:0 - 46:15 Комфер, 5:0 - 48:44 Карпентер

Раніше жіноча збірна Канади знищила Фінляндію на Олімпіаді-2022.

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