Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 6 лютого

Джерело - Чемпіон.
6 лютого на XXIV зимових Олімпійських іграх на старт вийдуть 11 представників України.
Розклад виступів українських спортсменів на 6 лютого:
Санний спорт
02:00 - Жінки. 5-й тренувальний заїзд: Олена Стецків, Юліанна Туницька
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Фігурне катання
03:30 - Командні змагання. Жінки. Коротка програма: Анастасія Шаботова
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Санний спорт
03:45 - Жінки. 6-й тренувальний заїзд. Група В: Олена Стецків, Юліанна Туницька
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Гірськолижний спорт
05:00 - Швидкісний спуск. Чоловіки. Фінал: Іван Ковбаснюк
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Лижні гонки
09:00. Скіатлон 15 км+15 км. Чоловіки: Олексій Красовський, Руслан Перехода
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Санний спорт
09:06 - Двійки. Чоловіки. 1-й тренувальний заїзд: Ігор Стахів/Андрій Лисецький
10:24 - Двійки. Чоловіки. 2-й тренувальний заїзд: Ігор Стахів/Андрій Лисецький
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Стрибки з трампліна
12:00 - Індивідуальна першість, пробний етап: Євген Марусяк
13:00 - Індивідуальна першість, перший етап: Євген Марусяк
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Санний спорт
13:30 - Чоловіки. 3-й заїзд, фінал: Антон Дукач, Андрій Мандзій