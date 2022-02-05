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Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 6 лютого

Сьогодні 17:33 248 0
У цей українці поборються за медалі Олімпіади у гірськолижному спорті та скіатлоні
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 6 лютого
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

6 лютого на XXIV зимових Олімпійських іграх на старт вийдуть 11 представників України.

Розклад виступів українських спортсменів на 6 лютого:

Санний спорт

02:00 - Жінки. 5-й тренувальний заїзд: Олена Стецків, Юліанна Туницька

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Фігурне катання

03:30 - Командні змагання. Жінки. Коротка програма: Анастасія Шаботова

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Санний спорт

03:45 - Жінки. 6-й тренувальний заїзд. Група В: Олена Стецків, Юліанна Туницька

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Гірськолижний спорт

05:00 - Швидкісний спуск. Чоловіки. Фінал: Іван Ковбаснюк

--------------------------------------

Лижні гонки

09:00. Скіатлон 15 км+15 км. Чоловіки: Олексій Красовський, Руслан Перехода

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Санний спорт

09:06 - Двійки. Чоловіки. 1-й тренувальний заїзд: Ігор Стахів/Андрій Лисецький

10:24 - Двійки. Чоловіки. 2-й тренувальний заїзд: Ігор Стахів/Андрій Лисецький

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Стрибки з трампліна

12:00 - Індивідуальна першість, пробний етап: Євген Марусяк

13:00 - Індивідуальна першість, перший етап: Євген Марусяк

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Санний спорт

13:30 - Чоловіки. 3-й заїзд, фінал: Антон Дукач, Андрій Мандзій

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