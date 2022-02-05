Загалом у заїздах із санного спорту взяли участь 34 спортсмени

Джерело - Чемпіон.

Українські саночники Антон Дукач та Андрій Мандзій першу частину виступу на Олімпіаді-2022, провівши два заїзди.

У першому заїзді найкращий результат серед українців показав Дукач. Він показав 25-й результат, проїхавши трасу з кількома помилками під час проходження дистанції.

А ось Мандзій показав один із найгірших результатів за підсумками першого заїзду, вилетівши з саней.

Мандзію вдалося покращити свій результат за підсумками другого заїзду. Він покращив свій результат на 2.4 секунди - найкращий виступ українців за підсумками чотирьох заїздів. У другому заїзді Мандзій випередив також і Дукача. Але за підсумками двох заїздів Дукач випереджає свого співвітчизника, фінішувавши 23-е місце.

Найкращим за підсумками двох заїздів став німець Йоганнес Людвіг.

6 лютого відбудуться третій і четвертий заїзди у санному спорті.