Головне
Збірна України провалила змішану естафету на Олімпіаді-2022
Сьогодні 12:12 2122 4
Серія А. Інтер - Мілан: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 18:30 548
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 17:40 22801 2
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 6 лютого
Сьогодні 17:33 247
Кубок Англії. Евертон - Брентфорд: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 17:00 730
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 5 лютого
Сьогодні 16:44 3037
Велепець: Семеренко не зрозуміла, куди стріляла
Сьогодні 15:18 1391
Йогауг виграла першу золоту медаль Олімпіади-2022
Сьогодні 10:32 1815
Українець Корчук не подолав кваліфікацію на Олімпіаді-2022
Сьогодні 09:48 651
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 5 лютого
Сьогодні 08:32 3121
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 21:18 1406
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 17:05 1253
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 21:44 4428
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 20:55 1191
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 18:00 999

Українська тренерка повідомила про розповсюдження брехні російськими ЗМІ

Сьогодні 17:03 256 0
Батутіна розповіла про підлість росіян на Олімпіаді
Українська тренерка повідомила про розповсюдження брехні російськими ЗМІ
#Олімпіада-2022

Джерело - Главком.

Російський канал Матч ТВ розповсюдив неправдиву інформацію про те, що українські фігуристи давали інтерв’ю російською мовою.

Про це заявила тренер пари Софії Голіченко та Артема Даренського Лілія Батутіна.

"Хлопці відповіли: "Ми намагаємося не спілкуватися зараз ні з якими командами у зв'язку з загостренням ситуації з коронавірусом". Це все що потрібно знати про підлість російських ЗМІ. Нудно, гидко. Як можна так з дітьми? Які ж мр*зі. Фу. Говнюки..." - зазначила Батутіна.

Наставниця зазначила, що під час інтерв'ю нахабно вліз російський журналіст, який запитав, чи спілкуються вони зі спортсменами Олімпійського комітету Росії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Путін - ху*ло, найкращий гол чемпіонату та нереалізований пенальті: Україна в драматичному півфіналі Євро-2022 програла Росії Путін - ху*ло, найкращий гол чемпіонату та нереалізований пенальті: Україна в драматичному півфіналі Євро-2022 програла Росії 39101 6
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 21434
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 22801 2
Новий Ракіцький? Футзаліст збірної України вже 8 років грає у Росії та єдиний не співає гімн Новий Ракіцький? Футзаліст збірної України вже 8 років грає у Росії та єдиний не співає гімн 13806 6
Збірна України поступилася Росії в півфіналі Євро-2022 Збірна України поступилася Росії в півфіналі Євро-2022 5542 3
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 70402 6
Рекомендуємо
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 33352
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 84865 1
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 10221
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 4195
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 19624
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 19432 1