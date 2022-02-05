Українська тренерка повідомила про розповсюдження брехні російськими ЗМІ

Батутіна розповіла про підлість росіян на Олімпіаді

Джерело - Главком.

Російський канал Матч ТВ розповсюдив неправдиву інформацію про те, що українські фігуристи давали інтерв’ю російською мовою.

Про це заявила тренер пари Софії Голіченко та Артема Даренського Лілія Батутіна.

"Хлопці відповіли: "Ми намагаємося не спілкуватися зараз ні з якими командами у зв'язку з загостренням ситуації з коронавірусом". Це все що потрібно знати про підлість російських ЗМІ. Нудно, гидко. Як можна так з дітьми? Які ж мр*зі. Фу. Говнюки..." - зазначила Батутіна.

Наставниця зазначила, що під час інтерв'ю нахабно вліз російський журналіст, який запитав, чи спілкуються вони зі спортсменами Олімпійського комітету Росії.