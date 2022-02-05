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Пехштайн повторила абсолютний рекорд в історії зимових Олімпіадах

Сьогодні 16:48 207 0
Пехштайн повторила абсолютний рекорд в історії зимових Олімпіадах
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Для німецької ковзанярки 49-річної Клаудіа Пехштайн Олімпіада-2022 стала восьмою у кар'єрі. 

І виступом на дистанції 3000 метрів вона повторила рекорд за кількістю Олімпіад у її кар'єрі.

Перед Пехштайн одноосібним володарем рекорду був японець Норіакі Касаї. Японський стрибун з трампліна виступав упродовж 26 років на Зимових Олімпіадах.

Для Пехштайн першими також були зимові Олімпійські ігри у 1992 році.

Нагадаємо, що німкеня посіла 20-е місце у забігу на 3000 метрів на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

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