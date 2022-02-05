Пехштайн повторила абсолютний рекорд в історії зимових Олімпіадах

Джерело - Чемпіон.
Для німецької ковзанярки 49-річної Клаудіа Пехштайн Олімпіада-2022 стала восьмою у кар'єрі.
І виступом на дистанції 3000 метрів вона повторила рекорд за кількістю Олімпіад у її кар'єрі.
Перед Пехштайн одноосібним володарем рекорду був японець Норіакі Касаї. Японський стрибун з трампліна виступав упродовж 26 років на Зимових Олімпіадах.
Для Пехштайн першими також були зимові Олімпійські ігри у 1992 році.
Нагадаємо, що німкеня посіла 20-е місце у забігу на 3000 метрів на Олімпіаді-2022 у Пекіні.