Збірна Італії здолала Велику Британію. Результати 9 туру олімпійського турніру з керлінгу

У 9-му турі відбулися чотири матчі

Джерело - Чемпіон.

5 лютого на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні відбулися матчі 9-го туру турніру з керлінгу у міксті.

Збірна Італії здобула вже 6-у перемогу на турнірі, обігравши Велику Британію. Норвегія переграла Китай, Швейцарія знищила Чехію, а США поступилися Канаді.

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Керлінг, мікст

9 тур, 5 лютого

Велика Британія - Італія 5:7

Норвегія - Китай 9:6

Чехія - Швейцарія 3:11

США - Канада 2:7

Турнірна таблиця після 9-го туру: