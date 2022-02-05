Збірна Італії здолала Велику Британію. Результати 9 туру олімпійського турніру з керлінгу

Джерело - Чемпіон.
5 лютого на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні відбулися матчі 9-го туру турніру з керлінгу у міксті.
Збірна Італії здобула вже 6-у перемогу на турнірі, обігравши Велику Британію. Норвегія переграла Китай, Швейцарія знищила Чехію, а США поступилися Канаді.
Актуально: Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати
Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Велика Британія - Італія 5:7
Норвегія - Китай 9:6
Чехія - Швейцарія 3:11
США - Канада 2:7
Турнірна таблиця після 9-го туру: